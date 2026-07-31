Kolejny cios w internetowych oszustów. Mokotowscy policjanci zatrzymali „kuriera”- 27-latek tymczasowo aresztowany Data publikacji 31.07.2026 Powrót Drukuj Skrupulatna praca operacyjna policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną doprowadziła do zatrzymania 27-letniego obywatela Ukrainy, pełniącego rolę „kuriera” w zorganizowanym procederze oszustw metodą „na inwestycję”. Dzięki profesjonalnemu rozpoznaniu i błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy udaremniono kolejne wyłudzenie 320 tysięcy złotych od mieszkanki Warszawy. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną uzyskali informację, z której wynikało, że na terenie Mokotowa ma dojść do przekazania znacznej kwoty pieniędzy osobie podającej się za kuriera firmy inwestycyjnej. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli swoje działania.

W wyznaczonym miejscu zauważyli kobietę oczekującą z przygotowaną torbą. Kilkadziesiąt minut później podszedł do niej młody mężczyzna, który wręczył jej bukiet kwiatów, podał wcześniej ustalone hasło, a następnie odebrał pakunek mający zawierać gotówkę. W chwili odebrania przesyłki funkcjonariusze natychmiast zatrzymali mężczyznę.

Jak ustalili śledczy, pokrzywdzona od kilku tygodni była manipulowana przez osoby podszywające się pod doradców inwestycyjnych. Kobieta, przekonana o inwestowaniu środków finansowych za pośrednictwem internetowej platformy, sukcesywnie przekazywała gotówkę i środki za pomocą kodów. Łącznie straciła ponad 402 tysiące złotych, a zatrzymany mężczyzna miał odebrać od niej pieniądze co najmniej dwukrotnie. Dzięki działaniom policjantów nie doszło już do przekazania kolejnych 320 tysięcy złotych.

Na tym sprawa się nie zakończyła. Jeszcze tego samego dnia policjanci przeprowadzili przeszukanie lokalu zajmowanego przez zatrzymanego. Zabezpieczyli tam 76 tysięcy złotych w gotówce, telefony komórkowe oraz inne przedmioty mogące mieć związek z przestępczym procederem. W toku czynności mężczyzna przyznał, że odbierał przesyłki z pieniędzmi na polecenie osób kontaktujących się z nim za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Wykonana przez funkcjonariuszy analiza materiału dowodowego pozwoliła ustalić, że zatrzymany może mieć związek również z innym oszustwem metodą „na inwestycję”, do którego doszło w Stargardzie. Tam pokrzywdzona przekazała oszustom 200 tysięcy złotych. Zgromadzone dowody wskazują, że podejrzany działał wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zastosował wobec 27-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie może grozić do 8 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo prowadzone przez Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną ma charakter rozwojowy. Policjanci analizują kolejne wątki sprawy i nie wykluczają dalszych zatrzymań osób wchodzących w skład przestępczego mechanizmu oszustw internetowych.

Po raz kolejny przypominamy, aby zachować szczególną ostrożność wobec ofert gwarantujących szybkie i wysokie zyski z inwestycji. Oszuści wykorzystują profesjonalnie przygotowane strony internetowe, komunikatory oraz manipulację psychologiczną, aby wzbudzić zaufanie swoich ofiar. Nigdy nie należy przekazywać gotówki nieznanym osobom ani wykonywać przelewów czy generować kodów na polecenie rzekomych doradców inwestycyjnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast przerwać kontakt i powiadomić Policję.

asp. szt. Marta Haberska/ea

Kolejny cios w internetowych oszustów. Mokotowscy policjanci zatrzymali „kuriera”- 27-latek tymczasowo aresztowany

Kolejny cios w internetowych oszustów. Mokotowscy policjanci zatrzymali „kuriera”- 27-latek tymczasowo aresztowany

Kolejny cios w internetowych oszustów. Mokotowscy policjanci zatrzymali „kuriera”- 27-latek tymczasowo aresztowany