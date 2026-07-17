Wykorzystali dramat człowieka, zamiast pomóc – okradli i odeszli. ,,Hieny” zatrzymane przez policjantów Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Ursynów zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy wykorzystali bezbronność nieprzytomnego 55-latka. Z ustaleń śledczych wynika, że zamiast udzielić pomocy leżącemu na chodniku mężczyźnie, zabrali jego telefon komórkowy, kartę miejską, pieniądze oraz zakupy, po czym oddalili się. Oboje usłyszeli zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór.

Wykorzystali dramat człowieka, zamiast pomóc – okradli i odeszli. ,,Hieny” zatrzymane przez policjantów

Wykorzystali dramat człowieka, zamiast pomóc – okradli i odeszli. ,,Hieny” zatrzymane przez policjantów

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w rejonie al. KEN na Ursynowie. Nieprzytomny mężczyzna został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala, gdzie mimo wysiłku lekarzy zmarł.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego komisariatu na Ursynowie. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringów i szczegółowo przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy. Ich praca pozwoliła ustalić, że jeszcze przed przyjazdem ratowników nieznane osoby wykorzystały stan pokrzywdzonego i zabrały należące do niego rzeczy.

Bezbronność pokrzywdzonego sprawcy potraktowali jak okazję do kradzieży. Dla policjantów stała się ona początkiem intensywnej pracy operacyjnej, która w krótkim czasie doprowadziła do ustalenia i zatrzymania podejrzanych.

Intensywne czynności operacyjne doprowadziły kryminalnych do wytypowania podejrzanych. Policjanci zatrzymali 44-letnią kobietę oraz 47-letniego mężczyznę na terenie Ursynowa. Podczas przeszukania miejsca, w którym przebywali, odnaleziono m.in. skradziony telefon komórkowy oraz inne przedmioty należące do pokrzywdzonego. Zatrzymani przyznali się do kradzieży.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy przedstawili im zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu, dotyczące kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełnione przestępstwa może im grozić nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator nie uwzględnił wniosku policjantów o zastosowanie tymczasowego aresztowania i wobec obojga zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów.

asp. szt. Marta Haberska/ww