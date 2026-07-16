Areszt i dozór dla paserów części samochodowych – kolejna skuteczna akcja mokotowskich policjantów Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z mokotowskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 47 i 51 lat podejrzanych o paserstwo części pochodzących z kradzionych pojazdów. W trakcie realizacji zabezpieczono kilkaset elementów samochodowych, telefony komórkowe, dokumentację oraz inne przedmioty mogące stanowić dowody w sprawie. Decyzją sądu 47-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, natomiast wobec 51-latka zastosowano dozór Policji.

Sprawa swój początek miała w lutym, kiedy do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II wpłynęło zawiadomienie o kradzieży samochodu marki Maserati o wartości blisko 267 tysięcy złotych. W toku prowadzonego postępowania policjanci ustalili miejsce, do którego trafiły części pochodzące z rozebranego pojazdu, oraz wytypowali osoby mogące mieć związek z przestępczym procederem.

Zgromadzone informacje doprowadziły funkcjonariuszy do przeprowadzenia skoordynowanej realizacji na terenie województwa wielkopolskiego oraz mazowieckiego. W miejscowości Chrzanowo policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn poruszających się samochodem dostawczym. W pojeździe ujawniono znaczną ilość części samochodowych, w tym moduły elektroniczne, liczniki, wyświetlacze, elementy układów hamulcowych, głośniki, sprężarki, baterie trakcyjne oraz inne podzespoły pochodzące z pojazdów różnych marek. Zabezpieczono również telefony komórkowe, laptop, gotówkę oraz dokumentację mogącą mieć znaczenie dla prowadzonej sprawy.

Równolegle funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania pod kilkoma adresami związanymi z zatrzymanymi. Na jednej z posesji ujawniono liczne części samochodowe, w tym elementy pochodzące z pojazdu marki Jeep, a także podrobione tablice rejestracyjne. Kolejne czynności pozwoliły ustalić, że część zabezpieczonych modułów elektronicznych posiadała numery VIN przypisane do samochodów utraconych na terenie Polski, Niemiec oraz Belgii. Wśród zidentyfikowanych pojazdów znalazły się m.in. Maserati, Jeep oraz Dodge.

Jak ustalili śledczy, zatrzymani mieli przyjmować, przechowywać i przewozić części pochodzące z pojazdów skradzionych zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, a następnie wykorzystywać je w dalszym obrocie. Zabezpieczony materiał dowodowy wskazuje, że części mogły pochodzić z licznych kradzieży samochodów różnych marek.

47-letni mieszkaniec Płocka usłyszał pięć zarzutów paserstwa części samochodowych pochodzących z przestępstw popełnionych w Polsce oraz na terenie Niemiec. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

51-letni mieszkaniec powiatu płockiego również usłyszał zarzuty paserstwa. W jego przypadku sąd nie uwzględnił wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Zastosowano natomiast środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji.

Za popełnione przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności jednak jak wynika z ustaleń śledczych, obaj mężczyźni działali w warunkach recydywy wobec czego sąd może wymierzyć karę w górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów.

asp. szt. Marta Haberska/ww

Areszt i dozór dla paserów części samochodowych – skuteczna akcja mokotowskich policjantów

Areszt i dozór dla paserów części samochodowych – skuteczna akcja mokotowskich policjantów

Areszt i dozór dla paserów części samochodowych – skuteczna akcja mokotowskich policjantów