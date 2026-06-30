Mokotowscy kryminalni uderzyli w narkobiznes. Zabezpieczyli ponad 131 kilogramów narkotyków o wartości blisko 6,7 mln złotych Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj 131 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych, których czarnorynkową wartość oszacowano na około 6,7 miliona złotych, zabezpieczyli funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. To efekt wielotygodniowej, skrupulatnie prowadzonej pracy operacyjnej, zakończonej zatrzymaniem 27-letniego mężczyzny podejrzanego o udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawa rozpoczęła się od intensywnej pracy operacyjno-rozpoznawczej policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Funkcjonariusze zgromadzili informacje wskazujące, że jeden z mieszkańców podwarszawskiego Konstancina-Jeziorny może być powiązany z grupą zajmującą się magazynowaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Warszawy.

Kryminalni przez wiele dni prowadzili działania operacyjne, analizowali zebrane informacje oraz zabezpieczyli materiał z monitoringu. Dzięki temu precyzyjnie ustalili miejsce przechowywania narkotyków oraz sposób działania podejrzanego. Z ustaleń wynikało, że wykorzystywał on mieszkanie na Mokotowie jako magazyn narkotykowy, do którego regularnie przewoził znaczne ilości nielegalnych substancji.

Kulminacja działań nastąpiła kilka dni temu. Funkcjonariusze cierpliwie czekali na odpowiedni moment do realizacji. Gdy podejrzany opuścił budynek i pojawił się w garażu podziemnym, policjanci błyskawicznie podjęli interwencję. Mężczyzna został zatrzymany, a przy nim ujawniono hermetycznie zapakowane worki z marihuaną oraz klucze prowadzące do mieszkania.

Przeszukanie lokalu potwierdziło wcześniejsze ustalenia kryminalnych. W mieszkaniu zabezpieczono dziesiątki hermetycznie zamkniętych worków z narkotykami, tabletki MDMA oraz zbrylone substancje psychotropowe. Policjanci ujawnili również gotówkę oraz przedmioty świadczące o przygotowywaniu środków odurzających do dalszej dystrybucji.

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 126 kg marihuany, blisko 3 kg mefedronu oraz blisko 2 kg MDMA. Łączna masa zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych wyniosła blisko 131 kilogramów, a ich szacunkowa wartość na czarnym rynku to około 6,7 miliona złotych. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli ponad 16 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zastosował wobec 27-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Marta Haberska/ea

Mokotowscy kryminalni uderzyli w narkobiznes. Zabezpieczyli ponad 131 kilogramów narkotyków o wartości blisko 6,7 mln złotych

Mokotowscy kryminalni uderzyli w narkobiznes. Zabezpieczyli ponad 131 kilogramów narkotyków o wartości blisko 6,7 mln złotych

Mokotowscy kryminalni uderzyli w narkobiznes. Zabezpieczyli ponad 131 kilogramów narkotyków o wartości blisko 6,7 mln złotych

Mokotowscy kryminalni uderzyli w narkobiznes. Zabezpieczyli ponad 131 kilogramów narkotyków o wartości blisko 6,7 mln złotych

Mokotowscy kryminalni uderzyli w narkobiznes. Zabezpieczyli ponad 131 kilogramów narkotyków o wartości blisko 6,7 mln złotych

Mokotowscy kryminalni uderzyli w narkobiznes. Zabezpieczyli ponad 131 kilogramów narkotyków o wartości blisko 6,7 mln złotych

Mokotowscy kryminalni uderzyli w narkobiznes. Zabezpieczyli ponad 131 kilogramów narkotyków o wartości blisko 6,7 mln złotych

Mokotowscy kryminalni uderzyli w narkobiznes. Zabezpieczyli ponad 131 kilogramów narkotyków o wartości blisko 6,7 mln złotych

Mokotowscy kryminalni uderzyli w narkobiznes. Zabezpieczyli ponad 131 kilogramów narkotyków o wartości blisko 6,7 mln złotych