49 minut rozmowy, które uratowały życie. Zaangażowanie dyżurnego z Wilanowa zapobiegło tragedii Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Profesjonalizm, opanowanie i ogromne zaangażowanie dyżurnego Komisariatu Policji Warszawa Wilanów przyczyniły się do uratowania życia 22-letniej kobiety znajdującej się w kryzysie emocjonalnym. Dzięki blisko 50-minutowej rozmowie telefonicznej, umiejętnemu budowaniu zaufania oraz skutecznej współpracy z policjantami z województwa małopolskiego kobieta została odnaleziona i trafiła pod specjalistyczną opiekę medyczną.

49 minut rozmowy, które uratowały życie. Zaangażowanie dyżurnego z Wilanowa zapobiegło tragedii

Interwencja rozpoczęła się wieczorem po zgłoszeniu przekazanym przez numer alarmowy 112. Dwie osoby poinformowały, że ich znajoma za pośrednictwem komunikatora internetowego pożegnała się z nimi i zapowiedziała odebranie sobie życia. Zgłaszający nie znali miejsca jej pobytu ani nie dysponowali danymi pozwalającymi na szybkie ustalenie jej lokalizacji.

Sprawę natychmiast podjął dyżurny Komisariatu Policji Warszawa Wilanów asp. szt. Sylwester Tutka, który jeszcze przed przybyciem patrolu na miejsce, nawiązał połączenie telefoniczne z kobietą. Początkowo rozmówczyni nie chciała współpracować, odmawiała podania swoich danych osobowych oraz miejsca, w którym przebywała, obawiając się ponownego pobytu w szpitalu.

Doświadczenie, spokój i umiejętność prowadzenia rozmowy sprawiły jednak, że dyżurny stopniowo zdobył zaufanie kobiety. Przez blisko 49 minut podtrzymywał kontakt telefoniczny, jednocześnie analizując przekazywane przez nią informacje oraz weryfikując je w policyjnych systemach. Dzięki temu ustalił jej tożsamość, a następnie zawęził miejsce, w którym mogła przebywać.

Równolegle dyżurny polecił swojemu zastępcy nawiązanie pilnego kontaktu z Komendą Powiatową Policji w Gorlicach i skierowanie patrolu pod wytypowany adres. Nie przerywając rozmowy z kobietą, robił wszystko, aby utrzymać ją na linii do czasu przyjazdu funkcjonariuszy.

Po kilkunastu minutach kobieta poinformowała, że na miejsce dotarła Policja. Chwilę później dyżurny usłyszał w słuchawce głosy interweniujących funkcjonariuszy, którzy potwierdzili odnalezienie 22-latki. Na miejsce wezwano również zespół ratownictwa medycznego. Po przeprowadzeniu badania kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie z uwagi na realne zagrożenie życia wynikające z jej stanu, została przyjęta na oddział.

Ta interwencja pokazuje, że służba dyżurnego to nie tylko przyjmowanie zgłoszeń i kierowanie patroli. To również umiejętność podejmowania szybkich decyzji, zachowania zimnej krwi oraz prowadzenia rozmów z osobami znajdującymi się w skrajnie trudnej sytuacji życiowej. Dzięki profesjonalizmowi, empatii i determinacji asp. szt. Sylwestra Tutki udało się zapobiec tragedii i uratować ludzkie życie.

asp. szt. Marta Haberska/ea