Mocne uderzenie w nielegalny hazard – 15 osób zatrzymanych i 80 zabezpieczonych automatów Data publikacji 18.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa II przy wsparciu funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili szeroko zakrojone działania wymierzone w osoby organizujące nielegalne gry hazardowe na terenie Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa. Efektem intensywnej pracy operacyjnej, ustaleń oraz skoordynowanej realizacji było skontrolowanie 18 punktów, zabezpieczenie 80 automatów do gier oraz zatrzymanie 15 osób podejrzanych o udział w nielegalnym procederze.

W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną mokotowskiej komendy wspierani przez policjantów wydziałów kryminalnych, wywiadowczo-patrolowych, dochodzeniowo-śledczych oraz funkcjonariuszy komisariatów podległych KRP Warszawa II. W realizacji wykorzystano również psy służbowe, które wspierały funkcjonariuszy podczas przeszukań lokali i zabezpieczania miejsc prowadzonych czynności. Działania prowadzone były równolegle w wielu punktach na terenie Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa.

Pierwszego dnia realizacji policjanci wspólnie z funkcjonariuszami KAS weszli jednocześnie do 10 wcześniej wytypowanych lokali, w których ujawniono 45 automatów typu Hot-Spot służących do organizowania nielegalnych gier hazardowych. Funkcjonariusze zatrzymali 10 osób, w tym obywateli Ukrainy oraz obywatelki Polski. Wśród zatrzymanych znalazło się 7 obywateli Ukrainy w wieku od 19 do 55 lat oraz 3 obywatelki Polski w wieku od 34 do 64 lat. Policjanci ustalili, że w lokalach usługowych organizowano gry o wygrane pieniężne bez wymaganych zezwoleń i koncesji.

W trakcie działań funkcjonariusze ujawnili również dodatkowe naruszenia prawa. Jedna z zatrzymanych kobiet, 34-latka, była poszukiwana na podstawie trzech listów gończych wydanych przez warszawskie sądy celem odbycia kary 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto jeden z obywateli Ukrainy przebywał na terytorium Polski nielegalnie, natomiast przy kolejnym policjanci ujawnili środki odurzające w postaci marihuany. W ramach pierwszego dnia działań zabezpieczono gotówkę w kwocie blisko 13 800 złotych.

Kolejnego dnia policjanci kontynuowali realizację sprawy. Funkcjonariusze jednocześnie weszli do kolejnych 8 lokali, w których ujawnili następnych 35 automatów do nielegalnych gier hazardowych. Podczas działań zatrzymano pięć osób – dwóch obywateli Polski, obywatela Białorusi oraz dwóch obywateli Ukrainy, wszyscy w wieku od 23 do 54 lat. W toku czynności policjanci zabezpieczyli blisko 22 800 złotych w gotówce, telefony komórkowe, rejestratory obrazu, nośniki pamięci oraz dokumentację mogącą mieć związek z prowadzonym procederem.

Podczas dwudniowych działań policjanci zabezpieczyli 80 automatów do gier hazardowych oraz 36 500 złotych w gotówce. Wszystkie czynności były efektem intensywnej pracy operacyjnej policjantów mokotowskiej komendy oraz ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu działań oraz skutecznej koordynacji możliwe było jednoczesne przeprowadzenie realizacji w wielu lokalizacjach i zatrzymanie osób podejrzewanych o udział w przestępczym procederze.

Wszystkie osoby zostały przewiezione do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, gdzie usłyszały zarzuty dotyczące nielegalnego prowadzenia gier hazardowych.

Posiadanie oraz organizowanie nielegalnych gier hazardowych z wykorzystaniem automatów wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi i karnymi. Kara administracyjna może wynieść nawet 100 tysięcy złotych za każdy nielegalny automat. Dodatkowo za urządzanie gier hazardowych bez wymaganej koncesji grozi wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Zwalczanie nielegalnego hazardu pozostaje jednym z istotnych elementów walki z przestępczością gospodarczą. Tego typu działalność często powiązana jest z innymi przestępstwami, w tym praniem pieniędzy, handlem narkotykami czy działalnością zorganizowanych grup przestępczych. Nielegalne punkty hazardowe funkcjonują poza jakąkolwiek kontrolą i generują znaczne straty dla budżetu państwa, a także stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Już teraz planowane są dalsze zdecydowane działania wymierzone w osoby czerpiące korzyści z nielegalnego hazardu. Zwalczanie tego typu procederu pozostaje jednym z priorytetów w walce z przestępczością gospodarczą i będzie systematycznie kontynuowane.

asp. szt. Marta Haberska/bś

Mocne uderzenie w nielegalny hazard – 15 osób zatrzymanych i 80 zabezpieczonych automatów

