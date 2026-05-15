Rozpracowali grupę oszustów i zabezpieczyli setki tysięcy złotych – cztery osoby tymczasowo aresztowane Data publikacji 15.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną mokotowskiej Komendy, realizując wielowątkową sprawę dotyczącą oszustw metodą „na pracownika banku”, rozbili grupę zajmującą się odbieraniem pieniędzy pochodzących z oszustw oraz ich dalszą dystrybucją. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej, analizie zgromadzonych informacji oraz skutecznie przeprowadzonej realizacji policjanci zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział w procederze. Decyzją Sądu czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy.

Sprawa była prowadzona przez policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną w związku z oszustwami dokonywanymi metodą „na pracownika banku”. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że w jednym z lokali na terenie Śródmieścia może funkcjonować lokal wykorzystywany do odbierania pieniędzy pochodzących od osób pokrzywdzonych. Policjanci przez kilka dni prowadzili czynności operacyjne oraz obserwację wytypowanego miejsca, dokumentując sposób działania osób uczestniczących w procederze. W trakcie działań funkcjonariusze ustalili, że do lokalu regularnie przychodziły osoby przekazujące gotówkę wypłaconą wcześniej z bankomatów, a kontakt pomiędzy uczestnikami procederu odbywał się za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

W wyniku dynamicznie przeprowadzonej realizacji policjanci weszli do lokalu, gdzie zatrzymali troje cudzoziemców – trzech obywateli Ukrainy w wieku 23, 24 i 39 lat oraz obywatelkę Rosji w wieku 36 lat. Przy jednym z nich zabezpieczyli ponad 32 tysiące złotych w gotówce. Jak ustalili śledczy, mężczyzna był wcześniej notowany za oszustwa. Dalsza intensywna praca policjantów pozwoliła również na ustalenie i zatrzymanie 19-letniego obywatela Uzbekistanu podejrzanego o werbowanie osób do udziału w przestępczym procederze oraz organizowanie odbioru pieniędzy pochodzących z oszustw.

W toku przeszukań policjanci zabezpieczyli znaczną ilość gotówki w różnych walutach. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 46 000 złotych, ponad 131 000 dolarów amerykańskich oraz ponad 47 000 euro. Ponadto policjanci zabezpieczyli urządzenia do przeliczania i sprawdzania banknotów, dokumentację dotyczącą transakcji bankowych, telefony komórkowe, karty SIM, sprzęt elektroniczny sejf oraz pojazd Porsche.

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów dotyczących udziału w oszustwach. Śledczy ustalili, że podejrzani działając wspólnie i w porozumieniu doprowadzili pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę przekraczającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, podszywając się pod pracowników banku oraz funkcjonariuszy Policji.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej dla Warszawy-Mokotowa sąd zastosował wobec czterech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Czynności w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa dla Warszawy-Mokotowa. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

asp. szt. Marta Haberska/ea

