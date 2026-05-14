,,Lubię hodować roślinki…” - mokotowscy policjanci zabezpieczyli domową plantację i blisko 2,5 kg marihuany Data publikacji 14.05.2026 Powrót Drukuj Czujność policjantów Wydziału Wywiadowczo–Patrolowego oraz skuteczna praca operacyjna mokotowskich kryminalnych doprowadziły do zatrzymania 30-letniego mężczyzny podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków i prowadzenie profesjonalnej uprawy konopi. Funkcjonariusze najpierw znaleźli przy nim marihuanę, a dalsze czynności operacyjne policjantów Wydziału Kryminalnego pozwoliły dotrzeć do mieszkania zatrzymanego, gdzie zabezpieczono blisko 2,5 kilograma marihuany, plantację konopi oraz sprzęt służący do jej uprawy. Sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt.

Policjanci Wydziału Wywiadowczo–Patrolowego podczas legitymowania dwóch mężczyzn zwrócili uwagę na ich wyraźne zdenerwowanie i nerwowe zachowanie. W trakcie czynności jeden z nich dobrowolnie wydał susz roślinny. Przeprowadzone badanie narkotesterem potwierdziło, że zabezpieczona substancja to marihuana. 30-latek został zatrzymany.



Sprawą natychmiast zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Z prowadzonych wcześniej czynności operacyjno-rozpoznawczych wynikało, że zatrzymany może mieć związek z narkotykowym procederem i posiadać znaczne ilości środków odurzających. Kryminalni bardzo szybko potwierdzili swoje ustalenia i dotarli do mieszkania mężczyzny na Mokotowie.



Podczas przeszukania lokalu funkcjonariusze znaleźli dwa profesjonalnie przygotowane namioty typu „growbox”, wyposażone między innymi w specjalistyczne lampy, filtry oraz system wentylacji. W środku znajdowało się kilkanaście krzewów konopi w różnych fazach wzrostu. Policjanci zabezpieczyli także kilkanaście szklanych słoików i worków z suszem roślinnym, sprzęt wykorzystywany do uprawy narkotyków, nasiona konopi oraz gotówkę.



Wstępne ustalenia wskazują, że zabezpieczona marihuana ważyła łącznie blisko 2,5 kilograma. Zebrany przez mokotowskich kryminalnych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 30-latkowi zarzutów posiadania znacznej ilości środków odurzających, posiadania narkotyków oraz uprawy konopi innych niż włókniste.



Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy.



Za zarzucane przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Marta Haberska/ea



Mokotowscy policjanci zabezpieczyli domową plantację i blisko 2,5 kg marihuany

