Uderzenie mokotowskich kryminalnych w narkobiznes – zabezpieczono ponad 18 kg narkotyków Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy operacyjnej funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego zlikwidowano magazyn narkotyków oraz zatrzymano 34-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

Uderzenie mokotowskich kryminalnych w narkobiznes – zabezpieczono ponad 18 kg narkotyków

Uderzenie mokotowskich kryminalnych w narkobiznes – zabezpieczono ponad 18 kg narkotyków

Uderzenie mokotowskich kryminalnych w narkobiznes – zabezpieczono ponad 18 kg narkotyków

Uderzenie mokotowskich kryminalnych w narkobiznes – zabezpieczono ponad 18 kg narkotyków

Sprawa była efektem intensywnych działań operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez mokotowskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Funkcjonariusze, analizując informacje operacyjne, ustalili sposób działania podejrzanego, miejsca przechowywania narkotyków oraz moment ich transportu.

Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna wykorzystywał piwnicę jednego z budynków przy ul. Puławskiej jako magazyn narkotykowy. W dniu realizacji funkcjonariusze przeprowadzili skoordynowaną akcję, obejmując teren obserwacją i wyczekując momentu, w którym podejrzany będzie posiadał przy sobie środki odurzające.

Policjanci zaobserwowali, jak mężczyzna przyjeżdża na miejsce samochodem i wnosi do budynku pakunki, które jak wynikało z ich wcześniejszych ustaleń mogły zawierać narkotyki. Po ponownym pojawieniu się podejrzanego i wyniesieniu kolejnego pakunku funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali mężczyznę.

Podczas czynności policjanci ujawnili przy nim środki odurzające, a następnie działając konsekwentnie i wykorzystując zgromadzone informacje przeszukali wskazane pomieszczenia. W działaniach wykorzystano także wsparcie straży pożarnej w celu wejścia do jednego z mieszkań.

Efektem pracy funkcjonariuszy było ujawnienie i zabezpieczenie znacznych ilości narkotyków. Łącznie zabezpieczono blisko 18 kg marihuany oraz około 270 gramów kokainy. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji została oszacowana na ponad 1,1 mln zł.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do jednostki Policji, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów posiadania znacznych ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci miesięcznego tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów.

asp. szt. Marta Haberska/ea