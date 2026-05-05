Oszustwa „na pracownika banku i policjanta” – podejrzany zatrzymany, sąd zastosował areszt Data publikacji 05.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z mokotowskiego Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną zatrzymali 19-letniego obywatela Uzbekistanu podejrzanego o udział w oszustwach metodą „na pracownika banku” oraz „na policjanta”. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Sprawą zajmowali się mokotowscy policjanci, którzy szczegółowo analizowali zgłoszenia pokrzywdzonych oraz wykonywali szereg czynności operacyjnych i procesowych. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podejrzany działał wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Sprawcy kontaktowali się telefonicznie z pokrzywdzonymi, podszywając się pod pracowników banku oraz funkcjonariuszy Policji. Wprowadzali ich w błąd co do rzekomego zagrożenia środków finansowych i nakłaniali do podejmowania działań mających „zabezpieczyć” pieniądze.

W jednym z przypadków, do którego doszło pod koniec lutego 2026 roku, pokrzywdzona została nakłoniona do zainstalowania oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do urządzenia oraz przekazania karty bankowej. Następnie sprawcy dokonali wypłat gotówki w łącznej kwocie 40 000 zł. z bankomatów w Warszawie i okolicach.

Do kolejnego przestępstwa doszło w marcu 2026 roku. Tym razem oszuści, podszywając się również pod funkcjonariusza Policji, doprowadzili pokrzywdzoną do przekazania karty płatniczej. Z jej rachunku wypłacono ponad 34 000 zł. W obu przypadkach zatrzymany pełnił rolę tzw. „odbieraka” – przejmował karty bankowe od pokrzywdzonych, a następnie dokonywał wypłat gotówki.

Śledczy ustalili także, że podejrzany posiadał kartę bankomatową należącą do innej osoby, którą ukrywał, nie mając do tego uprawnień.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów oszustwa oraz posłużenia się cudzym instrumentem płatniczym. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Apelujemy o ostrożność – funkcjonariusze Policji oraz pracownicy banków nigdy nie proszą o przekazywanie kart płatniczych, kodów PIN ani instalowanie dodatkowego oprogramowania. W przypadku podejrzanych telefonów należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się bezpośrednio z bankiem lub Policją.

asp. szt. Marta Haberska