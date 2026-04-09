Zamiast złota oferował tombak - „książę z Dubaju” tymczasowo aresztowany Data publikacji 09.04.2026 Powrót Drukuj Dzięki czujności i zdecydowanej reakcji policjantów z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów zatrzymany został 27-letni obywatel Rumunii podejrzany o kradzież i oszustwo oraz usiłowanie oszustwa. Funkcjonariusze, analizując zgromadzone informacje, ustalili również, że mężczyzna może mieć związek z innymi podobnymi zdarzeniami. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Do zatrzymania doszło pod koniec marca na terenie Ursynowa. Policjanci podczas patrolu zwrócili uwagę na dwóch mężczyzn, z których jeden zachowywał się bardzo natarczywie wobec drugiego. Sytuacja wzbudziła ich podejrzenia, dlatego niezwłocznie podjęli interwencję. Jak się okazało, 27-letni obywatel Rumunii zaczepiał kierowców, przedstawiając się jako osoba znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej.

Mężczyzna twierdził, że nie ma pieniędzy na paliwo, a jego pieniądze zostały zablokowane. Aby uwiarygodnić swoją historię, podawał się za osobę zamożną, podróżującą między Dubajem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich a Londynem. Przekonywał, że potrzebuje jedynie chwilowego wsparcia, oferując w zamian rzekomo wartościową biżuterię – sygnety i łańcuszki w kolorze złota, które miały stanowić zabezpieczenie pożyczki.

W rzeczywistości jego działanie polegało na wprowadzaniu pokrzywdzonych w błąd, co do wartości przekazywanej biżuterii oraz, w tym przypadku, usiłowaniu wyłudzenia od pokrzywdzonego pieniędzy w kwocie 5 000 euro. Policjanci, dzięki doświadczeniu i szybkiemu rozpoznaniu sytuacji, natychmiast podjęli decyzję o jego zatrzymaniu.

Na tym jednak działania funkcjonariuszy się nie zakończyły. W toku dalszych czynności operacyjnych i procesowych ursynowscy policjanci szczegółowo przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy, co pozwoliło ustalić, że zatrzymany działał w podobny sposób także wcześniej.

W połowie marca, przy trasie S2 mężczyzna zatrzymał kierowcę, prosząc o pomoc i podwiezienie na stację paliw. W zamian za niewielką kwotę przekazał mu sygnet. Następnie, wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonego podczas jazdy, dokonał kradzieży pieniędzy z jego portfela w kwocie 1700 złotych. Jak się później okazało, oferowana biżuteria była wykonana z materiałów bez wartości.

Dzięki konsekwentnej pracy policjantów ustalono, że do podobnych przestępstw mogło dochodzić nie tylko na terenie Warszawy, ale także w innych częściach kraju oraz Europy, m.in. we Francji i Holandii.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie oszustwa oraz usiłowania oszustwa, jak również kradzieży. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu karnego, za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież – do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają, że znajdą się kolejni pokrzywdzeni i zatrzymany usłyszy dalsze zarzuty.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów.

Apelujemy o zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Oszuści często wykorzystują presję czasu, wzbudzają współczucie i budują pozory wiarygodności, aby osiągnąć korzyść majątkową.

asp. szt. Marta Haberska/ea