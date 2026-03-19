Rozbita „dziupla” samochodowa. Dwóch paserów tymczasowo aresztowanych Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Wieloetapowa praca operacyjna policjantów z mokotowskiej komendy doprowadziła do przerwania procederu związanego z demontażem samochodów pochodzących z kradzieży. Na jednej z posesji na terenie powiatu nowodworskiego w ręce funkcjonariuszy wpadło dwóch mężczyzn w wieku 41 i 47 lat. W prokuraturze usłyszeli łącznie 7 zarzutów karnych. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Mokotowscy kryminalni, analizując informacje dotyczące kradzieży pojazdów oraz miejsc, w które mogą trafiać skradzione auta, wytypowali posesję na terenie powiatu nowodworskiego, gdzie według ustaleń operacyjnych mogło dochodzić do rozbierania pojazdów na części.

Zebrane przez kryminalnych informacje zostały zweryfikowane w toku działań operacyjnych. Policjanci weszli na teren wytypowanej posesji, gdzie w garażu ujawnili częściowo zdemontowany samochód marki Kia. Po sprawdzeniu numerów identyfikacyjnych potwierdzono, że pojazd figuruje jako utracony w wyniku kradzieży.

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli także liczne elementy samochodowe oraz tablice rejestracyjne pochodzące z różnych pojazdów zgłoszonych jako skradzione. Policjanci znaleźli również urządzenie służące do zagłuszania sygnału GPS, które mogło być wykorzystywane w przestępczym procederze.

Dalsze czynności policjantów doprowadziły do zatrzymania na terenie posesji dwóch mężczyzn w wieku 41 i 47 lat, podejrzewanych o związek z tym procederem. W trakcie przeszukań zabezpieczono również sprzęt elektroniczny oraz części pojazdów mogące pochodzić z innych samochodów utraconych w wyniku przestępstw.

Na podstawie materiałów zgromadzonych przez policjantów zatrzymanym przedstawiono 7 zarzutów paserstwa, polegających na pomaganiu w ukrywaniu pojazdów pochodzących z kradzieży.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za zarzucane przestępstwa grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci prowadzą dalsze czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności oraz ewentualnego udziału innych osób w tym procederze.

asp. szt. Marta Haberska/ea

