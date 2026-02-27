Policjanci rozbili grupę podszywającą się pod pracowników wodociągów. Sprawcy odpowiedzą za serię kradzieży Data publikacji 27.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, dzięki intensywnej i skrupulatnej pracy operacyjnej, zatrzymali trzy osoby podejrzane o dokonanie serii kradzieży na terenie Warszawy, Otwocka i Skierniewic. Sprawcy działali według powtarzalnego schematu, podszywając się pod pracowników administracji lub wodociągów i pod pretekstem kontroli jakości wody wchodzili do mieszkań niczego niepodejrzewających lokatorów. Łączne straty poniesione przez pokrzywdzonych oszacowano na ponad 110 tysięcy złotych. Decyzją sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy celowo wybierali osoby starsze, wykorzystując ich zaufanie i chęć skorzystania z pomocy. Pod pretekstem wniesienia zakupów wchodzili do mieszkań, a następnie informowali, że konieczne jest sprawdzenie jakości wody. W trakcie gdy jedna osoba zajmowała domownika w łazience, odwracając jego uwagę, pozostali członkowie grupy przeszukiwali mieszkanie, kradnąc gotówkę i kosztowności.

Do przestępstw doszło łącznie w siedmiu mieszkaniach – trzech na Mokotowie, dwóch na Bielanach oraz po jednym w Otwocku i Skierniewicach. Analiza materiałów dowodowych oraz porównanie sposobu działania sprawców pozwoliły policjantom na powiązanie poszczególnych zdarzeń i wytypowanie osób odpowiedzialnych za ten proceder.

Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi funkcjonariuszy, w ubiegłym tygodniu zatrzymano dwie kobiety w wieku 30 i 61 lat oraz 65-letniego mężczyznę. Policjanci przeprowadzili szeroko zakrojone czynności operacyjne i procesowe, zabezpieczyli materiał dowodowy oraz szczegółowo odtworzyli mechanizm działania grupy.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym licznych zarzutów. Kobieta w wieku 30 lat oraz 65-letni mężczyzna usłyszeli po sześć zarzutów kradzieży, natomiast 61-latka odpowie za siedem czynów. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 1 miesiąca i 22 dni.

Za przestępstwa tego rodzaju, zgodnie z Kodeksem karnym, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej czujności, zwłaszcza wobec osób podających się za przedstawicieli różnych instytucji. Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa:

•nie wpuszczajmy do mieszkań osób obcych, jeśli nie znamy celu ich wizyty,

•w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze weryfikujmy tożsamość takiej osoby – kontaktując się telefonicznie z administracją budynku lub instytucją, na którą dana osoba się powołuje,

•zwracajmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób starszych, które najczęściej padają ofiarą tego typu przestępstw.

Każde podejrzane zachowanie należy niezwłocznie zgłaszać Policji.

Osoby, które mogły paść ofiarą podobnych kradzieży, a dotychczas nie zgłosiły tego faktu, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

asp. szt. Marta Haberska

Policjanci rozbili grupę podszywającą się pod pracowników wodociągów. Sprawcy odpowiedzą za serię kradzieży

Policjanci rozbili grupę podszywającą się pod pracowników wodociągów. Sprawcy odpowiedzą za serię kradzieży

Policjanci rozbili grupę podszywającą się pod pracowników wodociągów. Sprawcy odpowiedzą za serię kradzieży