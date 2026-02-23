Chcieli wyłudzić telefony, zagrozili nożem - sprawcy zatrzymani w Białymstoku Data publikacji 23.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II po raz kolejny potwierdzili swoją skuteczność i profesjonalizm. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej oraz szybkiej wymianie informacji zatrzymali na terenie Białegostoku dwóch mężczyzn w wieku 24 i 28 lat podejrzanych o usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło na terenie Mokotowa. Z ustaleń wynikało, że pokrzywdzony wystawił na portalu ogłoszeniowym kilka telefonów komórkowych. Zainteresowani zakupem mężczyźni skontaktowali się z nim telefonicznie i umówili na spotkanie w rejonie ul. Puławskiej.

Podczas spotkania sprawcy deklarowali chęć zakupu większej liczby urządzeń, proponując płatność przelewem. Okazywali pokrzywdzonemu potwierdzenia wykonania transakcji, które jak się później okazało, nie odzwierciedlały rzeczywistych operacji bankowych. W ten sposób weszli w posiadanie kilku telefonów o łącznej wartości ponad 18 tysięcy złotych. Gdy pokrzywdzony zorientował się, że środki nie wpłynęły na jego rachunek i zażądał zwrotu telefonów, jeden z mężczyzn zagroził mu nożem. 20-latkowi udało się oddalić z miejsca i powiadomić Policję.

Natychmiast po przyjęciu zawiadomienia sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu mokotowskiej komendy. Policjanci przeanalizowali zabezpieczone materiały, ustalili tożsamość podejrzanych oraz ich możliwe miejsce pobytu. Skrupulatna praca operacyjna, sprawne typowanie oraz koordynacja działań doprowadziły funkcjonariuszy do Białegostoku.

Już następnego dnia od zgłoszenia policjanci namierzyli i zatrzymali obu mężczyzn na jednej z ulic miasta. Zdecydowane działania funkcjonariuszy uniemożliwiły im dalsze ukrywanie się oraz potencjalne popełnienie kolejnych przestępstw.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do mokotowskiej komendy. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją prokuratora zostali objęci policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwo może im grozić kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie.

asp. szt. Marta Haberska/ea