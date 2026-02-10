3 miesiące aresztu dla podejrzanych o kradzież Maserati
Sukcesem zakończyły się ostatnie działania mokotowskich policjantów. Na terenie Żyrardowa i warszawskiego Bemowa, zatrzymali 19 i 32-latka podejrzanych o kradzież z włamaniem pojazdu o wartości 100 tysięcy złotych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.
Na początku grudnia 2025 roku do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II zgłosił się mężczyzna, który zawiadomił o kradzieży swojego pojazdu zaparkowanego przy ulicy Figowej. Zgłaszający wyjaśnił, że skradzione Maserati o wartości około 100 tysięcy złotych z całą pewnością nie zostało odholowane, co jednoznacznie wskazywało na popełnienie przestępstwa na jego szkodę.
Po przyjęciu zawiadomienia sprawą natychmiast zajęli się policjanci pionu dochodzeniowo-śledczego oraz kryminalnego. Równolegle prowadzone czynności pozwoliły w krótkim czasie ustalić, że kradzieży z włamaniem dopuściło się dwóch mężczyzn w wieku 19 i 32 lat, którzy mieli zamieszkiwać na terenie Żyrardowa.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów wydał postanowienie o przymusowym zatrzymaniu i doprowadzeniu podejrzanych.
Policjanci niezwłocznie przystąpili do realizacji sprawy. Intensywne działania operacyjne, prowadzone z wykorzystaniem metod pracy operacyjnej, doprowadziły do zatrzymania obu mężczyzn. Kilka dni temu funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego zatrzymali 32-latka na terenie Żyrardowa. Tego samego dnia w ręce policjantów wpadł również 19-latek, który został zatrzymany na warszawskim Bemowie. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do komendy przy ulicy Malczewskiego.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem pojazdu, działając wspólnie i w porozumieniu. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, wobec podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za zarzucane przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów w Warszawie.
asp. szt. Marta Haberska/ks
