Złodzieje luksusowych aut zatrzymani - trzech obywateli Rumunii tymczasowo aresztowanych Data publikacji 04.02.2026 Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów zatrzymali trzech obywateli Rumunii podejrzanych o przestępczość samochodową, którzy na swoim koncie mają kradzież dwóch luksusowych samochodów o łącznej wartości 380 tysięcy złotych. Wszyscy w Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie usłyszeli zarzuty. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Do zdarzeń doszło w drugiej połowie stycznia. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu marki Audi o wartości około 220 tysięcy złotych, należącego do jednej z firm działających na terenie Warszawy. Z ustaleń wynikało, że pojazd mógł przemieszczać się w kierunku granicy państwa. Zgłaszający dysponował bieżącą lokalizacją GPS pojazdu, co pozwoliło na szybkie podjęcie działań.

Funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa II niezwłocznie nawiązali współpracę z Wydziałem do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, a także z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej. Dzięki sprawnej koordynacji oraz dynamicznej wymianie informacji ustalono, że pojazd opuścił terytorium Polski i znajduje się na terenie Litwy.

Do działań włączyła się Policja litewska, która w krótkim czasie zlokalizowała i zabezpieczyła skradziony pojazd oraz zatrzymała kierującego nim mężczyznę – obywatela Rumunii. Na miejscu ujawniono również drugi pojazd – samochód marki Mercedes, którego pochodzenie stało się przedmiotem dalszych czynności. Jak ustalili policjanci, również został skradziony.

Równolegle policjanci z ursynowskiego komisariatu prowadzili intensywne czynności operacyjne na terenie Warszawy zmierzające do namierzenia osób mogących mieć udział w kradzieżach. W wyniku szczegółowych ustaleń, wykorzystania technik operacyjnych oraz pracy procesowej, w jednym z hosteli na terenie dzielnicy Ursynów zatrzymali trzech obywateli Rumunii w wieku od 24 do 43 lat. Zatrzymani są podejrzani o udział w kradzieżach pojazdów marki Audi oraz Mercedes o łącznej wartości blisko 360 tysięcy złotych.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów kradzieży w tym kradzieży mienia o znacznej wartości, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Skuteczność działań była możliwa dzięki pełnemu zaangażowaniu funkcjonariuszy KRP Warszawa II, ścisłej współpracy z komórkami specjalistycznymi KSP oraz bardzo dobrej koordynacji z zagranicznymi służbami policyjnymi. To kolejny przykład, że szybka reakcja, profesjonalizm oraz międzynarodowa współpraca służb realnie przyczyniają się do zwalczania przestępczości samochodowej.

asp. szt. Marta Haberska/MZ