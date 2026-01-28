Policyjne uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Akcja przeprowadzona przez Policję na terenie warszawskiego Ursynowa, doprowadziła do ujawnienia procederu przestępczego związanego m.in. z handlem ludźmi oraz przestępczością narkotykową.

Wszystko rozpoczęło się od zgłoszenia odebranego na numerze alarmowym. 22-letni obywatel Ukrainy poinformował, że zgłosił się na rozmowę rekrutacyjną do pracy w ,,call center”, które swoją siedzibę miało mieć w jednym z domów na terenie Ursynowa. Jak relacjonował, na miejscu szybko zorientował się, że oferowana praca ma charakter nielegalny, a osoby przebywające w budynku zaczęły szybko zachowywać się wobec niego agresywnie. Mężczyzna miał być zastraszany, a następnie siłą przetrzymywany. Zdołał jednak uciec i powiadomił o całej sytuacji Policję. To zapoczątkowało natychmiastową reakcję funkcjonariuszy.

Po przyjęciu zgłoszenia policjanci przystąpili do planowania akcji. Liczył się czas. Priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych oraz zatrzymanie sprawców i uczestników nielegalnego procederu.

Działania, w których uczestniczyli policjanci różnych jednostek zostały zorganizowane w sposób skoordynowany. Do akcji wkroczyli jednocześnie policjanci z komendy na Mokotowie i komisariatów z Ursynowa i Wilanowa, Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz Wydziału Ruchu Drogowego KSP, a także funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Udział tych ostatnich miał kluczowe znaczenie w zakresie ustaleń i zabezpieczenia materiałów dowodowych.

Profesjonalizm i doświadczenie policjantów pozwoliły na szybkie opanowanie sytuacji, zatrzymanie osób przebywających w budynku i zabezpieczenie urządzeń, które się w nim znajdowały.

W czasie akcji zatrzymano łącznie 22 osoby w wieku od 18 do 34 lat. W toku czynności operacyjnych i procesowych ustalono rolę każdej z nich i charakter podejmowanych przez nie działań.

Dwóm osobom, obywatelom Ukrainy w wieku 24 i 34 lat przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, której celem było popełnianie przestępstw m.in. w zakresie wytwarzania, przemytu i obrotu znacznymi ilościami środków odurzających, odpłatnego udzielania narkotyków, a także przestępstw handlu ludźmi i wykorzystywania osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym uchodźców wojennych. Za te przestępstwa może im grozić nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Decyzją sądu, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa – Ursynów w Warszawie, wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Ustalono także, że wśród zatrzymanych osób - 12 obywateli Ukrainy – mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat, stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Wobec tych osób sporządzono wnioski o deportację z terytorium RP, a następnie przekazano do Placówki Straży Granicznej w Warszawie, która przeprowadziła procedurę deportacyjną.

Po dokonaniu niezbędnych ustaleń procesowych, łącznie 9 obywateli Ukrainy – 6 mężczyzn i 3 kobiety, zostało objęte statusem osób pokrzywdzonych oraz zakwalifikowane jako ofiary procederu handlu ludźmi w celu wykorzystania do pracy przymusowej. Zapewniono im niezbędną pomoc, a następnie przekazano pod opiekę pracowników Fundacji La Strada, która zapewni im wsparcie w ramach realizacji zadań Krajowego Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.

Szybka reakcja Policji pozwoliła na zatrzymanie podejrzanych oraz objęcie ochroną i pomocą osób, które mogły być ofiarami przestępstwa.

Dzień po akcji, w czasie realizowania czynności procesowych i związanego z tym przewożenia dwóch zatrzymanych kobiet, doszło do zderzenia nieoznakowanego radiowozu z samochodem osobowym. W związku z odniesionymi obrażeniami jedna z kobiet oraz funkcjonariusze Policji zostali zabrani do szpitala. Okoliczności tego zdarzenia są obecnie wyjaśniane w ramach odrębnego postępowania.

asp. szt. Marta Haberska

Zgłoszenie, szybka akcja i zatrzymania. Dwie osoby tymczasowo aresztowane, 12 – deportowanych

Zgłoszenie, szybka akcja i zatrzymania. Dwie osoby tymczasowo aresztowane, 12 – deportowanych

Zgłoszenie, szybka akcja i zatrzymania. Dwie osoby tymczasowo aresztowane, 12 – deportowanych

Zgłoszenie, szybka akcja i zatrzymania. Dwie osoby tymczasowo aresztowane, 12 – deportowanych

Zgłoszenie, szybka akcja i zatrzymania. Dwie osoby tymczasowo aresztowane, 12 – deportowanych

Zgłoszenie, szybka akcja i zatrzymania. Dwie osoby tymczasowo aresztowane, 12 – deportowanych