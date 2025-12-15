Zatrzymany 37-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa - tymczasowo aresztowany Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Wytężona i skoordynowana praca policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II oraz Komendy Stołecznej Policji doprowadziła do zatrzymania 37-letniego mężczyzny, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Do zdarzenia doszło 9 grudnia br. w jednym z lokali przy ul. Dąbrowskiego na warszawskim Mokotowie. Kilka godzin po zdarzeniu sprawca był już w rękach policjantów.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pomiędzy 46-letnim mężczyzną a 37-latkiem doszło do sprzeczki, która następnie przerodziła się w brutalny atak. Sprawca, posługując się nożem, kilkukrotnie ranił pokrzywdzonego, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrole Policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Ratownicy udzielili poszkodowanemu niezbędnej pomocy medycznej, a następnie przetransportowali 46-latka do szpitala. Policjanci natychmiast rozpoczęli intensywne czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy.

Do działań włączyli się funkcjonariusze pionu kryminalnego oraz policjanci Komendy Stołecznej Policji. Dzięki skrupulatnej analizie zabezpieczonych dowodów oraz zgromadzonych informacji, kilka godzin po zdarzeniu policjanci z mokotowskiego Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu dotarli do mieszkania, w którym przebywał podejrzany. 37-latek został zatrzymany, a w trakcie przeszukania lokalu funkcjonariusze ujawnili nóż, którym posłużył się sprawca.

Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych oraz zabezpieczeniu materiału dowodowego zatrzymany został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Następnego dnia mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Sąd, przychylając się do wniosku prokuratury, zdecydował o zastosowaniu wobec 37-latka tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów.

asp. szt. Marta Haberska