Akademicki kampus w centrum działań antykryzysowych – ćwiczenia na SGGW Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Wspólne działania służb na miejscu zdarzenia mają zasadnicze znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie i życie obywateli. Na wagę złota jest wówczas nie tylko każda minuta, ale także fakt, że prowadzone przez różne służby działania są w pełni ze sobą zsynchronizowane. Aby w realnej sytuacji osiągnąć jak najlepszy stopień zespolenia, służby cały czas ćwiczą, a tym samym doskonalą swoje umiejętności. Nie inaczej było w podczas ćwiczeń na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

We wtorek na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia demonstracyjne, mające na celu doskonalenie współdziałania sił policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Organizatorami przedsięwzięcia była Komenda Rejonowa Policji Warszawa II przy współpracy z Rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz przy pełnym wsparciu i zaangażowaniu Komendy Stołecznej Policji, w tym Stołecznego Stanowiska Kierowania, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, oraz Wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw.

Odpowiednie przygotowanie się do różnych sytuacji, które mogą mieć miejsce, pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Aby tak się stało, potrzebne jest wcześniejsze podjęcie współpracy z innymi służbami. Wspólne szkolenia pozwalają m.in. na ujednolicenie procedur, systemów dowodzenia czy też łączności. A to wszystko później procentuje w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia. Dlatego tak ważne jest to, aby przygotowane scenariusze ćwiczeń jak najbardziej odzwierciedlały możliwe zagrożenia.

Założenie ćwiczeń obejmowało symulację wejścia na teren uczelni osoby posługującej się niebezpiecznym narzędziem, która przemieszczała się po kampusie, stwarzając realne zagrożenie dla osób postronnych. W dalszej części scenariusza przewidziano sytuację zakładniczą – sprawca zabarykadował się w jednym z budynków, przetrzymując osoby znajdujące się w środku.

Na miejsce skierowane zostały siły i środki Komendy Stołecznej Policji, w tym policyjni negocjatorzy oraz funkcjonariusze wyspecjalizowani w działaniach kontrterrorystycznych. Ich zadaniem było opanowanie sytuacji kryzysowej, izolowanie zagrożonego obszaru oraz uwolnienie zakładników.

Po zakończeniu fazy dynamicznej przeprowadzono również czynności dochodzeniowo–śledcze mające na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zebrane zostały ślady kryminalistyczne i przeanalizowano przebieg działań pod kątem usprawnienia współpracy między służbami w sytuacjach realnego zagrożenia.

Przeprowadzone działania miały na celu udoskonalenie procedur reagowania Policji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych jak również rozwijanie współpracy pomiędzy jednostkami policyjnymi różnych szczebli. Takie ćwiczenia niewątpliwie podnoszą również poziomu bezpieczeństwa społeczności akademickiej oraz mieszkańców Warszawy.

Ćwiczenia odbyły się w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Były one elementem stałego procesu szkolenia funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji, którego celem jest skuteczne i profesjonalne reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia obywateli.

Istotnym elementem ćwiczeń była także obecność przedstawicieli władz warszawskich uczelni wyższych, którzy obserwowali działania policjantów. Przedstawiciele środowiska akademickiego mieli możliwość zadawania pytań policyjnym narratorom, którzy na bieżąco wyjaśniali przyjęte procedury, taktykę oraz zasady współpracy pomiędzy różnymi służbami. Dzięki temu spotkanie miało nie tylko charakter szkoleniowy dla policji, lecz także edukacyjny dla uczelni, które w przyszłości mogą stanąć przed koniecznością reakcji na podobne zagrożenia.

Link do filmu: https://youtu.be/t71VDVjIM8k?si=F3iSBgBkb29G4WJL

Tekst: asp. szt. Marta Haberska

Film i foto: podkom. Rafał Markiewicz, mł. asp. Jakub Gontarek

