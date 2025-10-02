Włamali się do mieszkania i zabrali sejf z zawartością 250 000 dolarów - zostali tymczasowo aresztowani Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki zdecydowanemu i bardzo szybkiemu działaniu funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Warszawa Wilanów oraz policjantów z mokotowskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymano dwóch sprawców kradzieży z włamaniem. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy dla obywateli Mołdawii i Ukrainy.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Warszawa Wilanów zostali powiadomieni o włamaniu do jednego z mieszkań na terenie Wilanowa. Okazało się, że pod nieobecność mieszkańców złodzieje używając wytrycha, weszli do lokalu, a następnie wynieśli z niego sejf z zawartością gotówki w wysokości 250 tysięcy dolarów amerykańskich (około 903 500 zł). Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu do działań włączyli się policjanci Wydziału Kryminalnego oraz mokotowskiego Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, którzy wykonali szereg czynności operacyjnych. Policjanci gromadzili dowody i sprawdzali każdy szczegół, który mógł ich doprowadzić do sprawców włamania, a prowadzone równolegle działania operacyjne funkcjonariuszy dostarczały kolejnych ustaleń.

W wyniku tych skrupulatnych działań policjanci namierzyli pojazd użyty przez sprawców i miejsce, w którym ukrywali się po przestępstwie. Już po niespełna kilku godzinach ustalili i zatrzymali jednego z podejrzanych 49-letniego obywatela Mołdawii. Kolejne intensywne czynności doprowadziły do szybkiego namierzenia i ujęcia drugiego sprawcy, 44-letniego obywatela Ukrainy. Dzięki tym działaniom funkcjonariusze odzyskali również część skradzionej gotówki.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ursynów mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, działając wspólnie i w porozumieniu. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury i aresztował obydwu mężczyzn na okres 3 miesięcy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Marta Haberska/rm

