POLICJANCI Z URSYNOWA ZLIKWIDOWALI LINIĘ PRODUKCYJNĄ NARKOTYKÓW Data publikacji 02.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z ursynowskiego komisariatu zlikwidowali linię produkcyjną narkotyków i zabezpieczyli blisko 4000 porcji środków odurzających. Na miejscu zabezpieczono duże ilości mefedronu i zatrzymano 2 obywateli Mołdawii. Sąd w oparciu o zebrany przez policjantów materiał dowodowy podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Mężczyznom grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Dom był wynajmowany. Właściciel nie miał pojęcia, co działo się pod jego dachem. Policjanci po przybyciu na miejsce zabezpieczyli teren. Z budynku dochodziły różne odgłosy, ale nikt nie otwierał drzwi. Kiedy funkcjonariusze sforsowali wejście, okazało się, że w lokalu ukrywa się dwóch obywateli Mołdawii w wieku 20 i 22 lat. Od wejścia czuć było duszący odór chemikaliów, składowanych w plastikowych baniakach i pojemnikach. Mundurowi zabezpieczyli aparaturę do wytwarzania narkotyków oraz gotowy mefedron w ilości, jak wstępnie udało się oszacować co najmniej 3870 porcji. Z ustaleń wynika, że mężczyźni działali w zorganizowanej grupie przestępczej.

Grupa miała na celu uzyskiwanie korzyści majątkowych z popełniania przestępstw polegających na wytwarzaniu znacznej ilości środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wprowadzaniu ich do obrotu – za co zatrzymani usłyszeli zarzuty. Skonfiskowane pojemniki, naczynia, urządzenia i sprzęt laboratoryjny zostały zabezpieczone do dalszej analizy. Straż pożarna zabezpieczyła miejsce przed ewentualnym samozapłonem ze względu na silne stężenie chemikaliów. Substancje przekazano do badań laboratoryjnych. Zatrzymani na wniosek prokuratury, decyzją sądu trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im surowa kara, nawet do 20 lat więzienia.

Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

Autor: podkom. Ewa Kołdys/KS