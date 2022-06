Kryminalni rozpracowali rodzinny biznes narkotykowy Data publikacji 22.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania wobec 29-letnich braci bliźniaków oraz 23-latki będącej partnerką jednego z nich. Cała trójka została rozpracowana operacyjnie oraz zatrzymana przez policjantów z mokotowskiego wydziału kryminalnego. Funkcjonariusze wiedzieli, że podejrzani zajmują się pozyskiwaniem środków odurzających, ich magazynowym, transportem, dystrybucją i księgowością. W wyniku podjętych działań policjanci zabezpieczyli około 4,5 kilograma marihuany, blisko 400 gramów kokainy, ponad 400 gramów amfetaminy i 807 sztuk tabletek MDMA. Podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia.

W wyniku działań operacyjnych kryminalni ustalili, że 29-letni bracia bliźniacy wspólnie z 23-letnią partnerką jednego z nich, posiadają znaczne ilości środków odurzających oraz psychotropowych. Ponadto wprowadzają je do obrotu na terenie całej Warszawy, w tym na terenie dzielnicy Mokotów. Mieli oni dokonywać detalicznej i hurtowej sprzedaży narkotyków. Podejrzani mieli grupę swoich klientów, z którymi kontaktowali się za pośrednictwem jednego, dyżurnego telefonu komórkowego.

Narkotyki miały być składowane w wynajętym przez nich pomieszczeniu na terenie jednej z warszawskich dzielnic. Tam były porcjowane i przygotowywane do sprzedaży, a następnie dowożone do klienta.

Mając dowody na prowadzenie przez podejrzanych działalności przestępczej, policjanci postanowili ich zatrzymać i zlikwidować miejsca przechowywania środków odurzających. Zaplanowane działania doprowadziły do zatrzymania braci oraz 23-letniej partnerki jednego z nich. Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu. W trakcie czynności zabezpieczono 4,5 kilograma marihuany, blisko 400 gramów kokainy, ponad 400 gramów amfetaminy i 807 sztukami tabletek MDMA. Z takiej ilości można było przygotować około 6000 porcji dilerskich. Funkcjonariusze zabezpieczyli także ponad 5000 złotych w gotówce.

Podejrzani usłyszeli prokuratorskie zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, magazynowania ich, porcjowania, przygotowywania do sprzedaży oraz przewożenia celem wprowadzania do obrotu. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci trzymiesięcznego aresztu. Teraz grożą im kary do 12 lat więzienia.

podkom. Robert Koniuszy/bś

Zabezieczone przez policjantów środki odurzające

Zabezieczone przez policjantów środki odurzające

Zabezieczone przez policjantów środki odurzające



Zabezieczone przez policjantów środki odurzające